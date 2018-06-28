Федеральная пассажирская компания сообщила, что это станет возможным с 16 июля. Сервис планируют запустить в тестовом режиме на 13 поездах дальнего следования. Разрешат перевозку кошек, собак, а также небольших животных: птиц, морских свинок, кроликов и черепах.
Их будут размещать в клетках или специальных контейнерах, которые на время поездки поместят в багажное купе. При этом один владелец может оформить до трех мест. Вместе с питомцами будет разрешено отправлять самое необходимое: документы, миски, поилки, корм.
В поездах за животными будут следить проводники. На станции назначения животное передадут получателю. Оформлять провоз животных будут в специальных багажных кассах.
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