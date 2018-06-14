Об этом сообщили сегодня в пресс-службе компании «ЭнергосбыТ Плюс». Экс-руководителям пяти УК и ТСЖ Самарской области выставлены персональные счета на 265,5 млн рублей. Это стало возможным благодаря внесенным изменениям в закон «О несостоятельности (банкротстве)».

На данный момент по заявлениям специалистов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» приняты решения о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководителей УК «Алком», ООО МПО «ПЖРТ», ООО «Жилищник», ТСЖ «Голосова, 44» и ООО «ЖКХ-Сервис». В ближайшее время ожидается аналогичное решение по руководству ООО «Стандарт ЖКХ» и УК «Стандарт ЖКХ».

«Как правило, взыскать долги с управляющей компании-неплательщика весьма проблематично. Такие компании банкротятся с многомиллионными долгами, а на их балансе находится в лучшем случае компьютер и принтер, стоимости которых недостаточно, чтобы возместить затраты на преданную этим неплательщикам тепловую энергию.

При этом мы знаем, что в некоторых УК проблемы возникают не из-за неплатежей населения, а из-за того, что кто-то из менеджеров может тратить собранные с населения коммунальные платежи не по назначению. Сегодня законодательство предоставляет возможность изымать долги УК из кошелька их руководителей и учредителей», - отметил директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Дзюин.

В планах юридической службы «ЭнергосбыТ Плюс» расширить круг лиц, к которым будут предъявляться иски о субсидиарной ответственности. Следующим этапом будет обращение к счетам ближайших родственников руководителей и учредителей коммунальных компаний-неплательщиков.

* Субсидиарная ответственность – взыскание долга с другого обязанного лица. Например, задолженность управляющей компании перед ресурсоснабжающей организацией может быть востребована с директора или учредителя УК. Могут взять долг и с родственников такого предпринимателя от ЖКХ.