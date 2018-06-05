По данным Федеральной службы судебных приставов, в I квартале текущего года общий размер задолженности жителей РФ увеличился на 5% и составил 4 триллиона рублей. Почти половина этой астрономической суммы - невыплаченные и просроченные кредиты.
Чаще всего россияне попадают в «долговую кабалу» к банкам, не расплатившись или просрочив выплату потребительских кредитов. Свои обязанности по ипотечным займам российские граждане предпочитают выполнять вовремя.
По мнению экспертов, увеличение объема общего долга россиян – это хороший показатель. Скорее всего, такая тенденция стала следствием жестких требований, предъявляемых банками к заемщикам.
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