Это резервные дни, и большинство школьников уже прошли финальные испытания. Более того, по 5 предметам известны результаты. Как рассказали в администрации, по сравнению с прошлым годом тольяттинские школьники улучшили средний результат по математике на 0,3 балла, и на 0,9 -по химии. При этом знаний истории снизился на 1,2 балла.

В этом году максимальный бал за ЕГЭ получили 28 выпускников. Больше всего стобальников – 22 человека– среди тех, кто сдавал русский язык. Еще пять отличились на ЕГЭ по химии. Высшую оценку за ЕГЭ по информатики и ИКТ получил всего один выпускник. После объявления результатов по другим предметам количество выпускников-стобальников должно вырасти, полагают в департаменте образования.