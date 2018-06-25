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25 июня 2018
10:23:49

Дмитрий Азаров встретился с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым

Глава региона поздравил тренерский штаб и игроков с выходом в плей-офф мирового чемпионата. Черчесов отметил, что самарцы тепло приняли команду, игроки полностью сконцентрированы на подготовке к противостоянию со сборной Уругвая.

Накануне национальная команда провела тренировку на самарском стадионе. А в оставшееся до встречи время сможет отрабатывать тактику игры на своей собственной «Самара Арене» - большом макете-конструкторе, который Дмитрий Азаров вручил команде.

Сегодня сборная России на стадионе «Самара Арена» сыграет с командой  Уругвая. Начало игры в 18:00. Ожидается полная загрузка стадиона, а десятки тысяч болельщиков будут следить за матчем на фестивале болельщиков.

Фото: http://www.samregion.ru




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