Глава региона поздравил тренерский штаб и игроков с выходом в плей-офф мирового чемпионата. Черчесов отметил, что самарцы тепло приняли команду, игроки полностью сконцентрированы на подготовке к противостоянию со сборной Уругвая.

Накануне национальная команда провела тренировку на самарском стадионе. А в оставшееся до встречи время сможет отрабатывать тактику игры на своей собственной «Самара Арене» - большом макете-конструкторе, который Дмитрий Азаров вручил команде.

Сегодня сборная России на стадионе «Самара Арена» сыграет с командой Уругвая. Начало игры в 18:00. Ожидается полная загрузка стадиона, а десятки тысяч болельщиков будут следить за матчем на фестивале болельщиков.

Фото: http://www.samregion.ru