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Глава региона подал в избирательную комиссию региона документы для выдвижения кандидатом на предстоящих выборах. Теперь кандидат должен в срок до 25 июля предоставить в избирком не менее 169 подписей муниципальных депутатов в поддержку выдвижения.
Дмитрий Азаров призвал депутатов органов местного самоуправления, городов и районов Самарской области оказать поддержку в сборе подписей всем кандидатам, которые заявились к участию в выборах Губернатора, чтобы обеспечить максимально широкий доступ к выборам представителей всего политического спектра.
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Об этом сообщает Департамент общественных связей «Агентства по страхованию вкладов».
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