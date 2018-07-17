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17 июля 2018
07:55:14

Дмитрий Азаров стал кандидатом в губернаторы

Глава региона подал в избирательную комиссию региона документы для выдвижения кандидатом на предстоящих выборах. Теперь кандидат должен в срок до 25 июля предоставить в избирком не менее 169 подписей муниципальных депутатов в поддержку выдвижения.

Дмитрий Азаров призвал депутатов органов местного самоуправления, городов и районов Самарской области оказать поддержку в сборе подписей всем кандидатам, которые заявились к участию в выборах Губернатора, чтобы обеспечить максимально широкий доступ к выборам представителей всего политического спектра.




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