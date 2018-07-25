На этой неделе стартует первенство России в Высшей лиге, в которой с нового сезона вновь играют самарские «Крылья Советов».

– Я очень надеюсь на то, что первый матч "Крыльев Советов" в новом сезоне против ЦСКА станет настоящим праздником. Мы об этом думаем, мы об этом позаботимся. Но праздник невозможен без болельщиков. Я приглашаю всех на наш роскошный стадион "Самара Арена", где состоится матч первого тура Российской Премьер-лиги, в котором "Крылья" сыграют с ведущей командой нашей страны – с ЦСКА. Давайте придем вместе на стадион, поболеем и вновь окунемся в удивительную атмосферу футбольного праздника. Все на футбол, - добавил глава региона, которого цитирует пресс-служба ФК "Крылья Советов".

Клуб объявил о старте продаж абонементов на новый сезон, билеты на матч с ЦСКА начнут продавать чуть позже.