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Глава региона побывал в нашем городе накануне, его сопровождали градоначальник Сергей Анташев, представителей администрации, инвесторов и подрядной организации. Для губернатора провели презентацию сквера.
Согласно проекту, он будет радовать горожан уютными семейными лавочками, фонтаном, амфитеатром и цветочными композициями по периметру. Здесь будет оборудована зона для проведения мероприятий и выставок, стенды с архивными фотографиями и интересными фактами из истории города. Место для нового сквера было выбрано не случайно: оно является историческим центром Комсомольска, водными воротами города.
Проект общей стоимостью 22 млн рублей реализуется за счет средств бюджета и инвесторов - ПАО "Куйбышевазот", ПАО "Тольяттиазот" и ПАО "Трансаммиак". По заверениям подрядчиков, общестроительные работы на объекте завершатся уже через две недели.
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