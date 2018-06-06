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06 июня 2018
09:47:00

Для благоустройства города в Тольятти применят уличное искусство

Этому поспособствует благотворительная программа компании СИБУР «Формула хороших дел». По согласованию с городской администрацией в рамках проекта «Деятели искусства» несколько объектов будут расписаны в технике стрит-арт. К работе привлекут волонтеров и учеников центра детско-юношеского туризма «Эдельвейс».

Новый внешний вид приобретут скамейки в сквере возле ТД «Водолей» и у памятника В.Н.Татищеву, хозяйственный блок в школе №74, часть фасада здания центра «Эдельвейс» на бульваре Гая, 14, а также крыльцо и торец здания творческой студии «Мир дизайна и Мастерская фантазий» на бульвару Космонавтов, 32.

Авторы проекта уже участвовали в создании арт-объектов на территории города. В частности, они занимались росписью крыльца центра «Эдельвейс» и фасада юношеской библиотеки №1 на ул. Голосова, 20. Работы получили положительные отклики от жителей Тольятти, которые попросили вдохнуть жизнь и в другие социально-значимые объекты.

Фото: СИБУР




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