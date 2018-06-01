Учредитель ООО «Департамент ЖКХ», гендиректор ООО «ДЖКХ» Виктор Попов подал заявку на участие в праймериз для дальнейшего выдвижения в качестве кандидата в депутаты Городской думы Тольятти по списку местного отделения одной из партий.

Как отметили в пресс-службе компании «Т Плюс», управляющая компания ООО «Департамент ЖКХ» является крупнейшим должником за полученную тепловую энергию в г.Тольятти и входит в топ-5 крупнейших неплательщиков всего Самарского региона из числа потребителей тепловой энергии. В декабре 2017 года ООО «Департамент ЖКХ» уже находился под риском банкротства, однако экстренная оплата части долга позволила УК избежать неприятного сценария.

Компании, возглавляемые г-ном Поповым, постоянно наращивают объем задолженности за энергоресурсы, затрудняя обеспечение качественного теплоснабжения горожан и осложняя подготовку Тольятти к предстоящему отопительному сезону. Если на 1 мая 2017 года долг за тепло вышеуказанных управляющих компаний составлял 622,1 млн. рублей, то на 1 мая 2018 года недоплата за полученное тепло уже достигла 879,3 млн. рублей. Таков совокупный долг за тепло ООО «Департамент ЖКХ» и ООО «ДЖКХ».

Энергетики считают, что одним из качеств кандидата в депутаты должна быть его успешность и ответственность на своем месте работы. Многие управляющие компании и ТСЖ Тольятти не имеют существенных долгов по оплате тепловой энергии, но данному кандидату праймериз почему-то не удается собирать или перечислять средства, необходимые на ремонт теплотрасс и ТЭЦ.

В Тольяттинских предприятиях «Т Плюс» сегодня работает около 2 тысяч человек. Очевидно, что при голосовании на сентябрьских выборах в городское законодательное собрание они будут отдавать свои голоса, ориентируясь и на то, насколько кандидат в депутаты помогает поддержанию надежной работы системы теплоснабжения города.