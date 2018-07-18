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18 июля 2018
08:53:13

Девять организаций Самарской области поплатились за незаконную добычу воды

Факты выявила региональная природоохранная прокуратура. Поставщики  питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения использовали более 76 скважин для добычи подземных вод без оформленных лицензий на использование недр. Кроме того 4 предприятия не разработали проекты зон санитарной охраны используемых источников питьевого водоснабжения.

По постановлениям прокуратуры в настоящее время компании привлечены к административной ответственности. В адрес директоров фирм-нарушителей внесены представления об устранении нарушений закона, 7 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.




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