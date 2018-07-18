Факты выявила региональная природоохранная прокуратура. Поставщики питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения использовали более 76 скважин для добычи подземных вод без оформленных лицензий на использование недр. Кроме того 4 предприятия не разработали проекты зон санитарной охраны используемых источников питьевого водоснабжения.

По постановлениям прокуратуры в настоящее время компании привлечены к административной ответственности. В адрес директоров фирм-нарушителей внесены представления об устранении нарушений закона, 7 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.