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Факты выявила региональная природоохранная прокуратура. Поставщики питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения использовали более 76 скважин для добычи подземных вод без оформленных лицензий на использование недр. Кроме того 4 предприятия не разработали проекты зон санитарной охраны используемых источников питьевого водоснабжения.
По постановлениям прокуратуры в настоящее время компании привлечены к административной ответственности. В адрес директоров фирм-нарушителей внесены представления об устранении нарушений закона, 7 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
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Эта шоссейная многодневная велогонка пройдет по дорогам Бельгии с 28 июля по 1 августа
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