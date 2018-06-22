Как сообщили в администрации города, объект попал в федеральную заявку. Сейчас оформляется соглашение между Самарской областью и федеральным центром, а на следующей неделе уже планируется выйти на заключение соглашения между властями губернии и городом.

Пока в планах выполнить 60% объемов строительства в этом году, а в 2019 ввести детский сад в эксплуатацию. Имеется в наличии прошедшая экспертизу проектная документация. В дошкольном учреждении будет 120 мест, 40 из которых отдадут под ясли.