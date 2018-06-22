Как сообщили в администрации города, объект попал в федеральную заявку. Сейчас оформляется соглашение между Самарской областью и федеральным центром, а на следующей неделе уже планируется выйти на заключение соглашения между властями губернии и городом.
Пока в планах выполнить 60% объемов строительства в этом году, а в 2019 ввести детский сад в эксплуатацию. Имеется в наличии прошедшая экспертизу проектная документация. В дошкольном учреждении будет 120 мест, 40 из которых отдадут под ясли.
Он добавил, что сейчас в Самаре царит настоящий праздник
Об этом сообщают специалисты Приволжского Гидрометцентра
Соперники выйдут на поле «Самара Арены» в понедельник, 25 июня
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