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22 июня 2018
13:58:31

Детский сад в Тольяттинском микрорайоне «Жигулевское море» могут начать строить уже в этом году

Как сообщили в администрации города, объект попал в федеральную заявку. Сейчас оформляется соглашение между Самарской областью и федеральным центром, а на следующей неделе уже планируется выйти на заключение соглашения между властями губернии и городом.

Пока в планах выполнить 60% объемов строительства в этом году, а в 2019 ввести детский сад в эксплуатацию. Имеется в наличии прошедшая экспертизу проектная документация. В дошкольном учреждении будет 120 мест, 40 из которых отдадут под ясли.




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