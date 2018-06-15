Народные избранники выслушали доклад главы регионального Минтранса Ивана Пивкина, который рассказал о ходе освоения выделенных его ведомству бюджетных средств. В этом году год в областном бюджете на ремонт дорог предусмотрено более 15 млрд рублей.

Из них 1,5 млрд выделяются в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" на магистрали внутри агломерации Самара – Тольятти. В частности, 1 миллиард направлен на обновление тольяттинских дорог. Пока процент освоения бюджета невысок - работы только начались. Из-за затяжной весны сезон дорожных работ стартовал позже. Но подрядчики надеются, что им удастся наверстать упущенное.

Выезжать по ремонтируемым участкам дорог, проверять качество и проводить замеры депутаты начинают с сегодняшнего дня.