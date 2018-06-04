Госдума объявила тендер на организацию и проведение исследования зарубежных практик по снижению социально-экономического неравенства. Российские парламентарии хотят изучить методы скандинавских стран, континентальных стран Европейского союза и государств постсоветского пространства.

Предполагается, что расходы на исследование и рекомендации по совершенствованию законодательного регулирования составят не больше 7,2 млн рублей.

Необходимость в подобном исследовании возникла после того, как президент РФ Владимир Путин в новом майском указе поставил задачу вдвое сократить уровень бедности к 2024 году. Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что эта задача - самая трудновыполнимая их тех, что озвучил российский лидер.