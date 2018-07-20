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Накануне в первом чтении был принят законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63. В числе голосовавших «за» оказались и все депутаты от «Единой России», представляющие Самарскую область в парламенте.
В том числе: Владимир Бокк, Владимир Гутенев, Виктор Казаков, Евгений Серпер, Леонид Симановский, Игорь Станкевич, сообщает «Самарское обозрение» Против выступил только Леонид Калашников, избранный от КПРФ.
аким образом, призыв самарских профсоюзов отклонить законопроект проигнорирован, несмотря на то, что под ним было собрано 102 тысячи подписей.
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