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14 июня 2018
10:20:09

Депутатов городской думы нового созыва в Тольятти будут выбирать 9 сентября

Чтобы назначить дату выборов, народные избранники собрались на внеочередное заседание.

День голосования на выборах депутатов представительного органа - второе воскресенье сентября. Решение о выборах должно приниматься не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования, то есть в период с 10 по 20 июня. Решение подлежит официальному опубликованию не позднее, чем через пять дней со дня его принятия.

Таким образом, федеральное и региональное законодательство местные депутаты не нарушили. В администрации напомнили, что на 9 сентября назначены также выборы губернатора Самарской области. Они пройдут по новым правилам – без открепительных талонов и досрочного голосования.




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