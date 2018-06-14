Чтобы назначить дату выборов, народные избранники собрались на внеочередное заседание.

День голосования на выборах депутатов представительного органа - второе воскресенье сентября. Решение о выборах должно приниматься не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования, то есть в период с 10 по 20 июня. Решение подлежит официальному опубликованию не позднее, чем через пять дней со дня его принятия.

Таким образом, федеральное и региональное законодательство местные депутаты не нарушили. В администрации напомнили, что на 9 сентября назначены также выборы губернатора Самарской области. Они пройдут по новым правилам – без открепительных талонов и досрочного голосования.