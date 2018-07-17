Об этом сообщает Департамент общественных связей «Агентства по страхованию вкладов». Банком-агентом, который займется выплатой страхового возмещения, назначен Сбербанк. Для этого в Самарской области задействуют более 100 его отделений.

Через три днястанет известно, где именно, как и во сколько начнут принимать заявления от вкладчиков. Официальное сообщение об этом появится 20 июля на сайте Агентства в Интернете и 23 июля в «Российской газете». Напомним, 11 июля Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского Газбанка.