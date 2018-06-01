Здесь состоится праздничное мероприятие. Поздравят маленьких пациентов главный врач Светлана Гаршина и ее коллеги по учреждения, а также представитель регионального Минздрава и местные журналисты. Для ребят готовят праздничный концерт с конкурсами и выступлениями аниматоров. Начало в 11-00.

Официально праздник был установлен в послевоенном 1949 году на ноябрьском Конгрессе международной демократической федерации женщин. Первый в мировой истории День защиты детей отмечали 1 июня 1950 года, приуроченные к нему мероприятия прошли в 51 стране мира.

Цель Дня защиты детей - привлечение внимания к недетским проблемам тех, кто не может постоять за себя самостоятельно.