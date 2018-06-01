Здесь состоится праздничное мероприятие. Поздравят маленьких пациентов главный врач Светлана Гаршина и ее коллеги по учреждения, а также представитель регионального Минздрава и местные журналисты. Для ребят готовят праздничный концерт с конкурсами и выступлениями аниматоров. Начало в 11-00.
Официально праздник был установлен в послевоенном 1949 году на ноябрьском Конгрессе международной демократической федерации женщин. Первый в мировой истории День защиты детей отмечали 1 июня 1950 года, приуроченные к нему мероприятия прошли в 51 стране мира.
Цель Дня защиты детей - привлечение внимания к недетским проблемам тех, кто не может постоять за себя самостоятельно.
Об этом рассказал руководитель Центра Гражданской Защиты Андрей Дербенев (фото)
Наступление календарного лета ознаменовалось ультраполярным вторжением на большей части европейской России
Тонна бензина дешевле на три тысячи рублей, тонна дизельного топлива — на две тысячи
Наши артисты покажут спектакль «Отрочество» по мотивам повести Л.Толстого
Парламент страны принял соответствующий закон
Его тема - строительство дороги на месте прогулочной аллеи в Комсомольском районе.
Специалисты компании «Волжские коммунальные системы» вели его в течение трех недель