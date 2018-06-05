Турнир Большого Шлема продолжается в эти дни в Париже. Соперницей тольяттинской теннисистки будет чемпионка US Open Слоан Стивенс. Спортсменке из США букмекеры дают больше шансов на победу.
«Чтобы пройти в полуфинал, мне нужно показать свой лучший теннис. Думаю, у нас получится интересный матч», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA. Встреча начнется в 17-00 мск.
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