Турнир Большого Шлема продолжается в эти дни в Париже. Соперницей тольяттинской теннисистки будет чемпионка US Open Слоан Стивенс. Спортсменке из США букмекеры дают больше шансов на победу.

«Чтобы пройти в полуфинал, мне нужно показать свой лучший теннис. Думаю, у нас получится интересный матч», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA. Встреча начнется в 17-00 мск.