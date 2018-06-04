Встреча четвертого круга турнира «Ролан Гаррос» была остановлена при счете 7:6, 3:3 в пользу воспитанницы тольяттинского тенниса. Игру прервали в 21.22 по местному времени из-за плохой видимости. Спортсменки доиграют поединок сегодня, 4 июня. Кстати, обе теннисистки хотели остановить матч раньше, но судьи им в этом отказывали.