Встреча четвертого круга турнира «Ролан Гаррос» была остановлена при счете 7:6, 3:3 в пользу воспитанницы тольяттинского тенниса. Игру прервали в 21.22 по местному времени из-за плохой видимости. Спортсменки доиграют поединок сегодня, 4 июня. Кстати, обе теннисистки хотели остановить матч раньше, но судьи им в этом отказывали.
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