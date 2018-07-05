Уже через полгода в силу вступит новый федеральный закон, который затронет интересы огромного числа жителей губернии. С 1 января 2019 года понятие «дачное хозяйство» упраздняется и автоматически становится «садоводческим». Легальными станут лишь две формы деятельности: СНТ - садовое некоммерческое хозяйство и ОНТ – огородное некоммерческое хозяйство.

В чем отличия?

Специалисты Кадастровой палаты поясняют, что на садовом земельном участке могут размещаться различные объекты недвижимости, вплоть до жилых домов и гаражей. На огородном участке разрешены лишь хозяйственные постройки для хранения урожая и инвентаря.

При этом капитальные сооружения для сезонного отдыха на садовых участках, с назначением «нежилое», сведения о которых владельцы успеют внести в Единый государственный реестр недвижимости до 1 января 2019 года, будут признаны садовыми домами. При этом созданные и поставленные на учёт до указанной даты объекты, имеющие по сведениям ЕГРН назначение «жилой дом» или «жилое строение», автоматически будут признаны жилыми домами.

С вступлением закона в силу возведение любого объекта недвижимости на огородном участке будет запрещено.

Андрей Жуков, директор Кадастровой палаты Самарской области:

«С 1 января 2019 года садоводам, которые заходят зарегистрировать жилой дом на садовом участке в собственность, нужно будет взять разрешение на строительство. Поэтому лучше сделать это ещё в этом году, до вступления нового закона в силу. Чтобы оформить свое жилое строение сейчас, надо обратиться к кадастровому инженеру с документами на участок для составления технического плана и дальнейшей сдачи его в МФЦ».