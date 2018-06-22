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22 июня 2018
08:14:36

Чуть больше недели осталось до старта «Тремоло»

Фестиваль музыки и искусств проходит каждое лето, и нынешний станет уже 11-м. Оркестры, вокалисты, артисты из ведущих театров России и зарубежья собираются на берегу Волги, на фоне Жигулевских гор и соснового леса. В этом году праздник будет проходить с 29 июня по 4 июля.

Зрителя порадуют балет Евгения Панфилова, графика Бориса Жутовского, «Активный театр», симфонический оркестр Уральской Государственной консерватории под управлением маэстро Фабио Мастранджело, арт-проект «ТенорА XXI века». Кроме того, организаторы сообщили, что в рамках нынешнего фестиваля впервые состоится еще одно мероприятие. Это фестиваль «Тремоло детям», и вход на него будет бесплатным.

Автор и директор фестиваля Алексей Возилов каждый раз отмечает, что миссия «Тремоло»  – популяризировать классическую музыку, поэтому на сцене нет сложных камерных произведений, звучит всем понятная и всеми любимая классика. Также стоит отметить, что в нынешнем году Фестиваль проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.




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