Один из важных моментов, что влияет на безопасность движения автотранспорта – состояние амортизатора. Правильно выбирать элементы и следить за их состоянием очень важно. Характерные признаки, что указывают на неисправность амортизатора это подтеки жидкости, узел становится влажным, автомобиль начинает раскачивать, появляются посторонние шумы и прочее.

На иномарках чаще устанавливаются газо-масляные элементы, в которых первым уходит газ. Поэтому амортизатор может оставаться сухим. Неисправность узла можно определить и по степени наклона транспортного средства. Как правило, автомобиль направлен в сторону неисправного элемента.

В конструкции автомобиля амортизатор находится рядом с колесом, между кузовом и подвеской. Основная задача элемента – гасить излишние колебания кузова. Схожую задачу выполняет и пружина рессоры. Функция этого элемента направлена в одну сторону, у амортизатора – в противоположную.

Особенности конструкции

Амортизаторы бывают двух типов: газовые и масляные. Исключительно газовых амортизаторов не существует, поскольку в любой конструкций присутствует масло.

Масляные элементы более жесткие, имея лишь одну рабочую среду – масло;

Газовые амортизаторы имеют большую мягкость, так как кроме масла, имеют в конструкции вторую рабочую среду – газ.

В реальности у производителей все выходит наоборот: газовые элементы обладают жесткостью, а масляные мягкостью. Выбирая запчасти для форд куга на запчасти для форд куга 2013 можно найти оба типа амортизаторов.

Относительно выбора элемента нужно отметить, что лучшим вариантом станет амортизатор от производителя автомобиля. Когда «родной» амортизатор выходит из строя, нужно воспользоваться рекомендациями компании, так как для нормальной работы транспортного средства элемент должен обеспечить нужное усилие сопротивления. Штатные модели амортизаторов, обоих типов конструкции, можно найти для любой марки автомобиля. Важными условиями являются: мягкие амортизаторы рекомендуется применять для проблемных дорог, жесткие – для ровной поверхности.

Рекомендации по выбору производителя

Специалисты АвтоПро обращают внимание покупателей на то, что стоит выбирать качественные элементы, так как правильный выбор амортизатора влияет на степень управляемости автомобиля и безопасность движения на дорогах. В список лучших производителей можно отнести следующих:

Дорогостоящие амортизаторы представляют производители Koni, Bilstein, Kayaba (KYB), Sachs, Boge. Среди продуктов этих компаний трудно назвать лучший. Все амортизаторы имеют хорошие характеристики и прекрасно справляются со своими функциями; Амортизаторы бюджетного сегмента представляют компании Delphi, Monroe,Tokico, Rider, Al-Ko, QH, Profit, Optimal, GP, Meyle; Нельзя не отметить хорошее качество компонентов, представляемых европейскими фирмами-упаковщиками TRW, Valeo, Magnetti Marelli.

В завершение нужно отметить, что надежность дорогих амортизаторов значительно выше по сравнению с продуктами бюджетного сегмента. Исключением являются амортизаторы Monroe и Tokico, которые почти ничем не отличаются от дорогих.

По материалам https://avto.pro - автозапчасти для иномарок.