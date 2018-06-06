Если вы хотите взять кредит, но вас пугают высокие процентные ставки, - не стоит переживать. Есть несколько вполне законных и обоснованных способов для того, чтобы их снизить. Среди них – предоставление залога (о них можно почитать на kredity-v-tolyatti.ru ).

Процентная ставка финансового учреждения представляет собой определенную плату за риск, который несет банк. Ведь возврат кредита даже самым благонадежным заемщиком – все равно риск. Конечно, чем лучше кредитная история, тем ниже риски, соответственно, тем ниже процентная ставка. Однако при прочих равных условиях стоимость кредита можно уменьшить, предоставив банку залог. Это означает, что в случае, если человек откажется платить за полученные средства и возвращать их на счет, он должен будет отдать финансовому учреждению свой залог.

Обычно сумма залога должна быть в 1,5 раза больше, чем сумма предоставленного кредита. Иногда этот коэффициент может составлять 2 – все зависит от того, насколько ликвидным может быть то или иное имущества, как быстро его без достаточной потери стоимости можно превратить в денежные средства.

Использовать схему залога можно в том случае, если гражданин, берущий кредит, твердо уверен в том, что будет его отдавать. Это означает только одно – он должен понимать и принимать все риски, которые на себя берет. Хорошо, если в залог предоставляется машина, - без нее можно прожить. А вот если в качестве залога выступает любое недвижимое имущество – квартира, комната, прочее жилое помещение, тогда решение должно быть более чем ответственным. Рисковать тем местом, где живет семья будущего должника, по крайней мере непродуманно – а где они будут жить дальше, если все пойдет не так, как он планировал?

Какие еще объекты могут быть источником залога? В принципе, мы перечислили основные залоговые ценности: это недвижимость или транспортное средство. Хочется лишь расширить эти понятия: под недвижимостью понимается не только жилая, но и административная, коммерческая, производственная или складская недвижимость. Если де говорить о транспортных средствах, то тут могут быть авто (легковые и грузовые), мотоциклы и мотороллеры, сельскохозяйственная техника, а также прочие виды механизмов.

Для того, чтобы использовать тот или иной объект в качестве залога, следует, во-первых, выбрать тот вид кредита, который подразумевает использование залога (не во всех случаях его применение влечет снижение процентной ставки), а во-вторых, следует иметь полный пакет документов, подтверждающих право собственности на этот объект.