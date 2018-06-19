По данным газеты «Советский спорт», по пути в Ростов-на-Дону у лайнера загорелся двигатель. Воздушному судну удалось благополучно приземлиться.
Вместе с тем, в Twitter национальной команды сообщается, что речь шла о «незначительной технической неисправности».
В причинах происшествия намерена разобраться Росавиация. К расследованию будут привлечены все заинтересованные стороны, включая разработчика и изготовителя двигателя Аirbus A-319, говорится в сообщении ведомства.
Как пояснили в ведомстве, при заходе на посадку произошел выброс пламени из реактивного сопла, вызванный нештатной ситуацией. При этом изменений параметров работы двигателя, требовавших его отключения, не было.
Сигнализация о пожаре не срабатывала, системы пожаротушения не применялись. Посадка прошла штатно. Безопасности полета ничего не угрожало. Пассажиры покинули борт в обычном режиме. В авиакомпании «Россия» предположили, что нарушение работы двигателя произошло из-за попадания птицы.
Фото: govoritmoskva.ru
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