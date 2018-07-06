В том числе благодаря повышению узнаваемости бренда «сделано в России». Об этом говорится в исследовании Центра развития Высшей школы экономики. Эксперты разделили выгоды от мундиаля на две категории: краткосрочные и долгосрочные.

Первые, как указано в исследовании, связаны с туристическим бумом. Долгосрочный эффект на экономику могут оказать инвестиции в инфраструктуру, сделанные в период подготовки к чемпионату. Кроме того, отдельно авторы исследования выделили нематериальный долгосрочный эффект – «всплеск энтузиазма и патриотизма».