В том числе благодаря повышению узнаваемости бренда «сделано в России». Об этом говорится в исследовании Центра развития Высшей школы экономики. Эксперты разделили выгоды от мундиаля на две категории: краткосрочные и долгосрочные.
Первые, как указано в исследовании, связаны с туристическим бумом. Долгосрочный эффект на экономику могут оказать инвестиции в инфраструктуру, сделанные в период подготовки к чемпионату. Кроме того, отдельно авторы исследования выделили нематериальный долгосрочный эффект – «всплеск энтузиазма и патриотизма».
Источник Маяк
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