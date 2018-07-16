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Им удалось ненадолго прервать второй тайм, прежде чем их задержали стюарды FIFA и настоящие стражи порядка. Из опубликованного заявления группы следует, что акция была посвящена «всем политическим заключенным» и призывала «не сажать за лайки», «прекратить незаконные аресты» и «допустить политическую конкуренцию».
Друзья активистов рассказали «Коммерсанту», что акция готовилась около недели — участники панк-группы смогли попасть на поле благодаря паспортам болельщика и парикам. Активисты доставлены в ОВД стадиона «Лужники». На них составили административные протоколы. Адвокат «Агоры» Николай Васильев сообщил, что полиция отказалась допустить его к задержанным. Он уже подал жалобу.
Источник Эхо Москвы
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