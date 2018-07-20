18+
Речь идет о гандболистках не старше 18 лет. Тренерский штаб сборной России U-18 вызвал игроков «Лады» и «Лады-2» Елену Михайличенко, Елену Смирнову, Валерию Кирдяшеву и Алину Тищенко. Команда проведёт сбор в подмосковном Звенигороде, который продлится до 6 августа.
Это завершающий этап подготовки женской сборной России к чемпионату мира. Мировое первенство пройдёт с 7 по 19 августа в польском Кельце. Российские гандболистки на групповом этапе турнира встретятся командами Норвегии, Японии, Китая, Нидерландов и Аргентины.
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