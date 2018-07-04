На фестивале болельщиков в Самаре сразу два выходных.

Это связано с тем, что ни сегодня, ни завтра нет футбольных матчей чемпионата мира по футболу. Накануне определилась последняя пара участников 1/4 финала, которая сыграет в Самаре. Сборная Швеции оставила за бортом турнира команду Швейцарии, и она, увы, покидает Тольятти. В этой встрече был забит лишь один гол, его автором стал Эмиль Форсберг.

Гораздо сложнее складывалась поздняя встреча англичан с колумбийцами. Основное время закончилось вничью 1:1, и победителя выбирали в серии пенальти. Фортуна оказалась на стороне представителей Старого света. Таким образом, 7 июля на поле стадиона "Космос Арена" встречаются Англия и Швеция. Матч начнется в 18-00.

А в 10 вечера этой субботы на поле стадиона «Фишт» в Сочи выйдут сборные России и Хорватии.