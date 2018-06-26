В администрации ожидают, что в городском празднике «Медалист-2018» примут участие около 1200 человек. Центральным событием станет вручение золотых медалей «За особые успехи в учении». Особого поощрения будут удостоены три медалиста из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Несмотря на перенесенные жизненные трудности, ребята показали завидные результаты. Из средств городского бюджета им выплатят единовременное пособие в размере 30 тысяч рублей. Четверо тольяттинцев, имеющие особые заслуги в спорте, интеллектуальной и культурной деятельности, были приглашены на торжественный прием к губернатору Самарской области.