В администрации ожидают, что в городском празднике «Медалист-2018» примут участие около 1200 человек. Центральным событием станет вручение золотых медалей «За особые успехи в учении». Особого поощрения будут удостоены три медалиста из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Несмотря на перенесенные жизненные трудности, ребята показали завидные результаты. Из средств городского бюджета им выплатят единовременное пособие в размере 30 тысяч рублей. Четверо тольяттинцев, имеющие особые заслуги в спорте, интеллектуальной и культурной деятельности, были приглашены на торжественный прием к губернатору Самарской области.
Вот уже в одиннадцатый раз красивые девушки в нарядах проедут по улицам нашего города на велосипедах
Этот вопрос глава региона Дмитрий Азаров обсудил с министром транспорта Российской Федерации
В исправительной колонии №16 состоялся матч между командой осужденных и сборной известных клубов города
Это резервные дни, и большинство школьников уже прошли финальные испытания
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