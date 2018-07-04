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04 июля 2018
09:45:43

Cборная Швейцарии по футболу покидает Тольятти

Команда не смогла пройти отбор 1/8 финала чемпионата мира. Накануне со счетом 1:0 наши гости проиграли Швеции. После матча в Санкт-Петербурге на своей странице в Инстаграме швейцарская команда поблагодарила Россию за великолепный турнир.

Отдельного «спасибо» удостоился коллектив тольяттинского отеля «Лада-Резорт», в котором жили гости во время мундиаля. Футболисты также добавили, что уезжают домой с высоко поднятой головой.

 




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