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Он сильно пьян, — рассказал источник агентства ТАСС. Официально в МВД лишь сказали, что фаната нашли в отеле, с ним все в порядке. Информация передана посольству Великобритании.
Полиция проводила проверку после того, как в интернете стала распространяться информация о том, что родственники не могут найти уехавшего в Россию на Чемпионат Дугласа Моретона. Мужчина перестал выходить на связь после матча Англия -Швеция, который прошел в Самаре 7 июля.
Завтра вечером в центре областной столицы воцарится атмосфера шумного праздника и веселья.
В России вступают в силу изменения техрегламента «О безопасности молока и молочной продукции».
Машина «догнала» большегруз
Над Русской равниной зависла так называемая «барическая седловина»
Индивидуальный предприниматель признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Несчастный случай произошел с электромонтером по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда.