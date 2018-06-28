Обе команды вышли накануне в 1/8 финала чемпионата мира, и жребий свел соседей по континенту на самарской земле. Матч на «Космос Арене» состоится 2 июля в 18-00. В областной столице ждут нашествия латиноамериканских болельщиков.

Жарко будет не только на стадионе, но и в фан-зоне на площади Куйбышева, где накануне встретили миллионного гостя. Второй парой команд, вышедших в плей-офф в минувшую среду стали Швеция и Швейцария. Они сыграют 3 июля в Санкт-Петербурге. Последние участники 1/8 определятся сегодня.

Самара ждет

Фото: Надежда Луканова