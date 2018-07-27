18+

like
слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
27 июля 2018
07:05:34

Больницы Тольятти приходят на выручку поликлиникам

В городе проходят встречи с населением в рамках проекта «Новое качество медицины». Мероприятия направлены на обсуждение вопросов, связанных с развитием отрасли здравоохранения Самарской области в целом, а также с работой медицинских учреждений на конкретных территориях.

В рамках проекта прошла встреча жителей с главным врачом городской клинической больницы № 1 Евгением Сакеевым. Он рассказал о состоянии дел в тольяттинском здравоохранении, какие изменения грядут для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи.

Евгения Сакеева спрашивали, как будет решаться вопрос по узким специалистам, на прием к которым попасть по полису ОМС, т.е. бесплатно, удается с большим трудом. Евгений Петрович рассказал, что на выручку поликлиникам пришли врачи стационаров. Профильные специалисты принимают пациентов с направлениями из поликлиник в четко оговоренные дни и часы.

«Наши врачи принимают жителей, консультируют, назначают амбулаторное лечение. Такая система взаимопомощи уже действует, что позволяет тольяттинцам получать своевременную и квалифицированную медицинскую помощь. И пока кадровый «голод» в поликлиниках не будет изжит, будем помогать друг другу», - рассказал главный врач ГКБ № 1.

Евгений Сакеев предложил жителям активнее высказывать свои предложения и замечания по работе лечебных учреждений. Обратная связь позволит быстрее приниматься конкретные меры.

Представитель поликлиники № 2, присутствовавшая на встрече, внесла в разговор свою долю позитива. Уже приняты на работу два молодых врача, в августе здесь ждут еще двух специалистов.

В ходе мероприятия жители смогли не только задать интересующие вопросы, но и получить консультации и необходимые рекомендации у специалистов Центра здоровья - померить давление, снять ЭКГ, проверить кровь на сахар.




Последние новости Тольятти

27 июля
10:32
Ученые Самарского политеха нашли скелет древней амфибии

Более 170 фрагментов выудили из глиняного прослоя

27 июля
10:31
Выходные в Тольятти будут жаркими, но без аномалий

Погоду в нашем регионе продолжает формировать обширный высокий антициклон.

27 июля
10:30
«Т Плюс» начинает работу на крупнейших объектах теплосетей в Тольятти

Замены проведут в кварталах №№ 27 и 72

27 июля
9:22
В Тольятти столкнулись две «Гранты», пострадали мужчина и двое детей

ДТП произошло накануне вечером на улице 40 лет Победы,

27 июля
9:20
В Самарской области нашли крупный схрон старых снарядов

Специалисты наткнулись на него рядом с поселком Нур Волжского района (фото)

27 июля
8:15
Тольяттинцы могут пожаловаться на работодателя, не выходя из дома

Прокуратура Центрального района Тольятти организовала «горячую линию»

27 июля
8:08
Накануне в Тольятти прошли 2 митинга против пенсионной реформы

В Автозаводском районе протестующие собрались на площадке перед железнодорожным вокзалом


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+