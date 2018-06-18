По закону теперь она должна быть передана на рассмотрение в правительственную экспертную группу. Здесь решат, оставить ли ее без внимания или же направить в Госдуму или кабмин.

Между тем на сайте Change.org петиция против повышения пенсионного возраста, созданная Конфедерацией труда России, собрала уже почти полтора миллиона подписей. Правда, это голосование юридической силы не имеет.

Тем не менее, президент Конфедерации Борис Кравченко обещал уже на этой неделе перейти к более активной фазе кампании против пенсионной реформы, не исключив и мирные формы протеста.

В субботу правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63.