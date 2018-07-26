К 1 июня на эти цели было направлено около двух миллиардов рублей, сообщили в минтруда. Тем не менее, расходы оказались ниже запланированных: в этом году на такие выплаты в федеральном бюджете заложено более 21 миллиарда.

Возможность получать ежемесячную денежную выплату на первого ребёнка появилась в России с 1 января. Семьям с низким достатком будут перечислять её до тех пор, пока малышу не исполнится полтора года.

В среднем по стране размер ежемесячного пособия — 10 тысяч 500 рублей. Эксперты предлагают распространить программу на второго и последующего ребёнка, чтобы стимулировать рождаемость.

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 26 ИЮЛЯ С 15 ДО 16 ЧАСОВ