Об этом сообщил глава регионального минтранса региона Иван Пивкин. Из них 6 млрд рублей потрачено на реконструкцию аэропорта Курумоч и еще 3 млрд рублей было направлено на обновление взлетно-посадочной полосы.
Кроме того, в 12 млрд рублей обошлись федеральному бюджету автомобильная дорога Волжский - аэропорт Курумоч и Московское шоссе. Также, по словам Пивкина, порядка 4,5 млрд рублей из средств области было направлено на приведение в нормативное состояние дорог муниципального значения.
Об этом сообщила представитель Фонда капитального ремонта (ФКР) Наталья Герасимова
Под таким заголовком вышла статья в немецкой газете Spiegel Online.
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