Об этом сообщил глава регионального минтранса региона Иван Пивкин. Из них 6 млрд рублей потрачено на реконструкцию аэропорта Курумоч и еще 3 млрд рублей было направлено на обновление взлетно-посадочной полосы.

Кроме того, в 12 млрд рублей обошлись федеральному бюджету автомобильная дорога Волжский - аэропорт Курумоч и Московское шоссе. Также, по словам Пивкина, порядка 4,5 млрд рублей из средств области было направлено на приведение в нормативное состояние дорог муниципального значения.