Об этом сообщается на официальном портале для болельщиков ЧМ-2018 в России. По статистике, у волонтерства ЧМ на две трети женское лицо – представительниц прекрасного пола среди них 64%, около 7% волонтеров – иностранные граждане, прибывшие в Россию из 112 стран.
Самые распространенные иностранные языки, которыми владеют волонтеры, – английский, немецкий, испанский, французский, арабский. В числе добровольцев, вызвавшихся работать на ЧМ, люди разного возраста и жизненного опыта, но всех их объединяют жизнерадостность, энергичность и желание помогать другим.
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