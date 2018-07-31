Военнослужащие, дислоцированные в Самарской области, были приведены в высшую степень боевой готовности и приступили к совершению 200-километрового марша в Оренбургскую область на штатной технике – автомобилях Урал и КамАЗ, а также бронетранспортерах БТР-82АМ.

На Тоцком полигоне два соединения проведут двустороннее учение. Солдаты и офицеры отработают взаимодействие межвидовых подразделений: авиации, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), расчетов БПЛА, а также выполнят задачи по наступлению и обороне. Привлечено свыше 400 единиц автомобильной и специальной техники.

Отдельный день будет выделен под тактические действия с боевой стрельбой. Учения планируется провести с учетом боевого опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике. Они пройдут под руководством командующего 2-й общевойсковой армии ЦВО генерал-майора Рустама Мурадова.

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 31 ИЮЛЯ С 15 ДО 16 ЧАСОВ

Фото: structure.mil.ru