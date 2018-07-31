18+
Военнослужащие, дислоцированные в Самарской области, были приведены в высшую степень боевой готовности и приступили к совершению 200-километрового марша в Оренбургскую область на штатной технике – автомобилях Урал и КамАЗ, а также бронетранспортерах БТР-82АМ.
На Тоцком полигоне два соединения проведут двустороннее учение. Солдаты и офицеры отработают взаимодействие межвидовых подразделений: авиации, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), расчетов БПЛА, а также выполнят задачи по наступлению и обороне. Привлечено свыше 400 единиц автомобильной и специальной техники.
Отдельный день будет выделен под тактические действия с боевой стрельбой. Учения планируется провести с учетом боевого опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике. Они пройдут под руководством командующего 2-й общевойсковой армии ЦВО генерал-майора Рустама Мурадова.
ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 31 ИЮЛЯ С 15 ДО 16 ЧАСОВ
Фото: structure.mil.ru
Она пройдет 2 августа в 10.00 в актовом зале администрации (
ДТП с участием автомобиля Renault Logan произошло сегодня ночью под Чапаевском
С середины апреля по июнь этого года он совершил 9 таких преступлений
Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора
Об этом сообщили в администрации
Об этом сообщили специалисты московского планетария
Об этом заявил бывший вице-премьер Аркадий Дворкович