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12 июля 2018
11:39:19

Бетонный лом с территории будущего сквера в честь 50-летия АВТОВАЗа в Тольятти вывезут к сентябрю

Об этом сообщил глава города Сергей Анташев. На участке, где реализуется проект, были демонтированы объекты капитального строительства, но денег на вывоз отходов не хватило.

"На площадке еще остается 18 тысяч тонн бетонолома. На его вывоз нужно 18 млн рублей. Такую оценку дала госэкспертиза. Ее мы прошли повторно в связи с тем, что ранее проект не учел работы по вывозу строительного мусора. Электронный аукцион по определению подрядчика на вывоз лома намечен на 25 июля. До сентября планируем все вывезти и расчистить площадку", — рассказал градоначальник, которого цитирует пресс-служба администрации.

Фото: администрация




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