Накануне Центробанк отозвал лицензию у этого ткредитного учреждения. Автоматически в числе пострадавших оказались вкладчики банка, а также носители зарплатных карт, среди которых есть и вазовцы. Люди уже столкнулись с проблемой – не могут снять наличные.
В связи с этим «АВТОВАЗ» предпримет меры, чтобы нивелировать негативные последствия возникшей ситуации. Компания находится в тесном контакте с соответствующими регулирующими органами, однако не может повлиять на ускорение возврата личных накоплений своих сотрудников, поскольку вопрос находится в компетенции Агентства по страхованию вкладов.
Что касается карт, то новые счета работникам, которые ранее самостоятельно выбрали эту финансовую организацию для зарплатного проекта, как можно скорее откроют в других банках.
ООО «Центавр» было выплачено почти 3,5 миллиона рублей
В городской администрации прошла встреча
В городе Вельс собрались более 200 спортсменов из разных стран мира
Это случилось накануне на набережной Комсомольского района
Об этом сообщил глава города Сергей Анташев
В органах ЗАГС Самарской области уже принимают заявления на 7-8 сентября
С 20 по 22 июля в селе Усолье состоится мультиформатный фестиваль "AllMix".