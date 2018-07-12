Накануне Центробанк отозвал лицензию у этого ткредитного учреждения. Автоматически в числе пострадавших оказались вкладчики банка, а также носители зарплатных карт, среди которых есть и вазовцы. Люди уже столкнулись с проблемой – не могут снять наличные.

В связи с этим «АВТОВАЗ» предпримет меры, чтобы нивелировать негативные последствия возникшей ситуации. Компания находится в тесном контакте с соответствующими регулирующими органами, однако не может повлиять на ускорение возврата личных накоплений своих сотрудников, поскольку вопрос находится в компетенции Агентства по страхованию вкладов.

Что касается карт, то новые счета работникам, которые ранее самостоятельно выбрали эту финансовую организацию для зарплатного проекта, как можно скорее откроют в других банках.