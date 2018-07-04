Она рассчитана на 2018-2020 годы. Общий объем финансирования составит 3,178 млрд рублей, из которых 969 млн рублей выделят уже в текущем 2018-м году. Программа содержит план из 588 мероприятий, направленных на повышение комфорта и безопасности труда коллектива предприятия.

В их числе ремонт мест общего пользования и бытовых помещений (столовые, туалеты, раздевалки), вентиляционных систем, крыш и полов, офисных помещений. Также в рамках программы предусмотрены замена окон, обновление спецодежды и средств индивидуальной защиты, строительство дополнительных парковок вдоль проходных и другие мероприятия, предложенные сотрудниками компании в ходе опроса.

Первая часть этих работ уже стартовала и будет завершена до конца года.