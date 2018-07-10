С начала года на внешних рынках было реализовано 16 592 автомобиля LADA, что на 64% превышает результаты за аналогичный период 2017 года. Странами с наилучшими результатами стали Беларусь и Казахстан. Продажи LADA значительно выросли и в других странах СНГ – в среднем в два раза по сравнению с первым полугодием 2017-го.

Также LADA добавила в свою географию экспорта 3 новых рынка: продажи марки стартовали на Кубе, в Чили и Тунисе. В настоящий момент автомобили LADA поставляются на экспорт более чем в 30 стран. Самыми популярными являются семейства LADA 4х4 и LADA Vesta, на каждый из которых приходится в среднем по 30% от экспорта.