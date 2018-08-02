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02 августа 2018
12:26:58

АВТОВАЗ рассказал о росте продаж

За первые 7 месяцев 2018 года в России было реализовано 199 273 легковых и легких коммерческих автомобиля LADA, что на 19,5% выше аналогичного результата в прошлом году. В июле 2018 года продано 29 389 LADA.

Самой популярной моделью марки по итогам прошедшего месяца осталось семейство LADA Vesta: своих владельцев нашли почти 9 тысяч автомобилей (8 991 шт.), что на 38,5% превышает результат июля 2017 года.

LADA Granta сохраняет свое лидирующее положение, немногим уступая семейству LADA Vesta. В июле 2018 года было реализовано 7 559 автомобилей.

Продолжил укреплять свои позиции LADA Largus: в июле 2018 года продано 3 617 пассажирских универсалов (+19,7% к июлю 2017) и 686 фургонов Largus (+25,6% к июлю 2017 года).

Напомним, что при покупке LADA действует ряд программ, делающих приобретение  автомобиля еще более привлекательным: кредитная схема LADA Finance, программа финансового лизинга LADA Leasing, система Трейд-Ин, кредитная программа с условием обратного выкупа, а также программа Ecogas. Подробней об акциях – на странице http://www.lada.ru/cars/actions.html




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