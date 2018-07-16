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16 июля 2018
13:42:53

АВТОВАЗ расширяет набор комплектаций седана LADA Vesta

Модель получила пакет опций Prestige, включающий в себя Multimedia и еще 5 дополнительных элементов оборудования, повышающих комфорт водителя и пассажиров.

LADA Vesta обладает одним из самых просторных салонов в своем классе – и сегодня уровень удобства для пассажиров на заднем сиденье стал еще выше. В пакет Prestige вошел откидной задний подлокотник с подстаканниками – элемент, повышающий комфорт в дальних поездках. Подзарядить гаджеты пассажирам поможет силовая розетка USB в центральном подлокотнике, который расположен между передними сиденьями. На этом же подлокотнике находятся клавиши обогрева задних сидений, появившиеся на седане LADA Vesta в составе пакета Prestige. Комфорт для пассажиров повышает и усиленная тонировка задних стекол.

Также пакет Prestige предусматривает атмосферную подсветку салона: несколько светодиодов расположены в нишах ног передних пассажиров, на консоли и на обивках дверей.

Неотъемлемое оборудование LADA Vesta в максимальной комплектации с пакетом Prestige – мультимедийная система с навигацией (7" цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Hands free, 6 динамиков), на экран которой выводится изображение с камеры заднего вида.

Пакет Prestige доступен для седанов LADA Vesta в комплектации Luxe со следующими силовыми агрегатами: 1,6л МКПП  (от 746900 рублей), 1,8л МКПП (от 781900 рублей) и 1,8л АМТ (806900 рублей).

Напомним, что по итогам июня 2018 года автомобили семейства LADA Vesta стали самыми продаваемыми на российском рынке.




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