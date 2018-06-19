Конвейер завода будет остановлен с 23 июля по 12 августа в связи с корпоративным отпуском. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе предприятия. «В это время на предприятии будут проводиться работы по ремонту и наладке оборудования, - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в 2017 году АВТОВАЗ сократил январский отдых и перенес зимнюю часть корпоративного отпуска на май. До этого одна неделя от корпоративного отпуска добавлялась к новогодним каникулам, в результате завод приступал к работе лишь во второй половине января.

Сотрудники завода обратились к руководству предприятия с просьбой отменить зимнюю неделю корпоративного отпуска, так как для отдыха вполне достаточно новогодних каникул. Администрация завода пошла навстречу пожеланиям рабочих.