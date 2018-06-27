Речь идет о моделях, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
«Причиной отзыва транспортных средств является наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо высокопрочного", - говорится в сообщении.
В рамках отзывной кампании на автомобилях будет выполнена проверка качества поворотного кулака и, при необходимости, его замена. Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно.
Источник ТАСС
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