Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Причина - возможное перетирание изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески.

В сервисных центрах «Лада» на всех отзываемых автомобилях будет выполнена установка дополнительных хомутов крепления жгута. Также на машинах проверят целостность изоляции проводов. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.

Под отзыв попадают машины, проданные с июня 2017 по сегодняшний день. Автоконцерн проинформирует владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.