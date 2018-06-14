Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Причина - возможное перетирание изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески.
В сервисных центрах «Лада» на всех отзываемых автомобилях будет выполнена установка дополнительных хомутов крепления жгута. Также на машинах проверят целостность изоляции проводов. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.
Под отзыв попадают машины, проданные с июня 2017 по сегодняшний день. Автоконцерн проинформирует владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Источник Российская газета
Таких случаев стало больше в последние 2 месяца
Суд назначил ей 60 часов обязательных работ
Работой занимаются студенты разных институтов
Об этом заявил глава Росавтодора Роман Старовойт
Сегодня в Тольятти состоялась торжественная передача 20-ти автомобилей таксомоторной компании «Элит»
Это традиционно самый массовый экзамен из тех, которые одиннадцатиклассники сдают по выбору
Об этом сообщили сегодня в пресс-службе компании «ЭнергосбыТ Плюс»