Таковы данные Ассоциации европейского бизнеса. С января по май нынешнего года автогигант сумел реализовать 138,5 тысяч автомобилей Lada, что на 23% больше аналогичного периода 2017-го. По итогам мая марка заняла 19,4% рынка против прошлогодних 20%.
В мае в топ-25 рынка попали пять моделей Lada. Так, на втором месте по продажам оказалась Lada Granta, на третьем Lada Vesta, на седьмой позиции расположился Largus, а азмкнула десятку лидеров Lada Xray.
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