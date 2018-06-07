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07 июня 2018
08:12:41

АВТОВАЗ нарастил майские продажи в России на 14%

Таковы данные Ассоциации европейского бизнеса. С января по май нынешнего года автогигант сумел реализовать  138,5 тысяч автомобилей Lada, что на 23% больше аналогичного периода 2017-го. По итогам мая марка заняла 19,4% рынка против прошлогодних 20%.

В мае в топ-25 рынка попали пять моделей Lada. Так, на втором месте по продажам оказалась Lada Granta, на третьем Lada Vesta, на седьмой позиции расположился  Largus, а азмкнула десятку лидеров Lada Xray.




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