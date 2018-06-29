Об этом сегодня сообщили в региональном Минтруде. Предприятию требуются сварщик на машинах контактной сварки, слесарь механосборочных работ, водитель погрузчика и водитель-испытатель.

Соискателей ждут по адресу: Южное шоссе,36, кабинет 119. Предварительно можно позвонить по телефону 64-64-64 или на электронную почту отправить резюме, адрес: personal@vaz.ru.